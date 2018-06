Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Embed Algunas frases hermosas que me dijeron hoy: "renuncia si tenes dignidad", "lo del FMI es tu culpa también", "anda con Magneto", "con ese cubo estás provocando", "anda a la plaza a cubrir porque sos Macri" — Maite Peñoñori (@emedemaite) 25 de mayo de 2018



PrimiciasYa se contactó con Maite después de las agresiones verbales recibidas en pleno trabajo: "Lo que se vio al aire fue poco porque enseguida Angel me dijo que me vaya para otro lado. Me quedé un rato tratando de hablar porque eran cinco o diez personas, tratando de explicarles, pero se pusieron bastante agresivos e insistían en que yo estaba provocando por tener un micrófono del Trece. Yo les traté de explicar que estaba trabajando".







"Antes estaba todo bien porque estuve ahí y nadie y me dijo nada. Los insultos y comentarios empezaron cuando se prendió la cámara. Fue una situación bastante incómoda, lamento que siga pasando esto".





"Me había pasado en otras marchas hace unos años pero pensé que ya había menguado un poco pero se ve que no. Varios colegas de otros medios trataron de ayudarme para calmar la situación como Marcela Ojeda y Lucila Entin. Después me fui", finalizó la periodista.



El video.

Embed



Fue en la concentración frente alporteño de distintas agrupaciones en rechazo a las negociaciones con el, bajo la consigna "La Patria está en peligro".