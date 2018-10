Luli Salazar, enfurecida con Martín Redrado: "Hay cosas que no puedo contar"

La historia de idas y vueltas en el (des) amor entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no terminar nunca. Luego de que en una revista se publicara que la rubia no iba a permitir que el economista vea a su hija Matilda si no le pedía perdón, la modelo aclaró que la declaración fue realizada dos meses atrás, con lo que se suponía que estaban recomponiendo su tormentosa relación. Pues este fin de semana volvieron a salir a la luz los trapitos sucios. Luego de que se publicara que "Martín Redrado se hizo una lipo hoy. De incógnito. Ajuste de rollitos" estalló la bronca de Luciana. Enojadísima, Luli publicó "¡¡Cómo puede ser!! Si teníamos que arreglar algo importante y me dijo que se iba a Mendoza", dejando en claro que Redrado la había dejado esperando una vez más. Este viernes, la rubia eligió "Intrusos" para aclarar todo lo sucedido y disparó munición gruesa contra el economista. "Todo lo que él me pidió que haga lo hice, soy una mujer de códigos. Él no me cumplió nada de lo que me prometió."

"Redrado me torturó diciéndome que perdía trabajos por mi culpa. El juego de él es hacerme quedar como una loca", se defendió la rubia.





Pero ante la insistencia de las preguntas, Luciana no pudo, o no quiso, explicar por qué continúa su relación con Redrado: "Algo nos une, pero no es una cuestión sentimental, hay cosas que no puedo contar".





"Cada vez que nos veíamos él se confundía, me quería besar, quería estar conmigo. Yo le dije que no quería más ser una tercera en discordia. No me respetó eso. No me deja en paz", agregó la rubia.





