Sandra Villarruel contó detalles de sus encuentros con Luis Miguel: "Me cantó al oído, fue dulce y caballero"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Sandra Villarruel dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo fueron sus encuentros con el cantante mexicano Luis Miguel cuando ella tenía poco más de 20 años. dialogó en exclusiva cony contó cómo fueron sus encuentros con el cantante mexicanocuando ella tenía poco más de 20 años.

luis miguel.jpg



"Fui a ver a Alberto Capalbo, le llevé un book de fotos para una publicidad que a mí me interesaba que me eligiera y en ese momento me preguntó si tenía algo que hacer a la noche y me invitó a una cena que se la hacía a Luis Miguel", expresó Sandra. expresó







"A la noche fui a la cena y apenas entré le dijo a su secretario que me sentara al lado de él. Me siento y empezamos a hablar. Me habló de la madre, el padre, todo lo que se ve en la serie ahora. No me dio detalles, pero me dijo que la madre los había abandonado y el padre lo maltrataba".





"Hablamos cuatro horas hasta que nos dimos cuenta que se habían ido todas las personas que estaban. Entonces, ahí empezó el romanticismo y la complicidad entre los dos. Tomamos vino tinto y me cantó al oído, muy dulce y caballero. Esa noche me quedé a dormir con él", recordó.







"Al otro día tenía la prueba de sonido del teatro y me dijo si iba, fui y después de ahí fuimos a cenar a un restaurante en Recoleta. Después, cuando llegamos al hotel, me dijo que me quedara con él y también me quedé. Al otro día me fui a mi casa y a la noche fui a su recital y lo vi ahí desde el escenario".





"Esa noche después del show, como había un montón de chicas esperándolo, le dije de irme y él me dijo que quería estar conmigo, no con otras chicas. Él después seguía la gira y yo me iba a Perú por trabajo. Después lo vi una vez más y ya ahí nos despedimos. Esto fue en marzo. En abril cumplía años y le mandé un telegrama y él me contestó agradeciendo por ese gesto que había tenido. Después en el 94 lo vi en el Hilton de Caracas, que nos cruzamos, pero ya no era la misma persona, ya había cambiado", finalizó la actriz.