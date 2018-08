Luciana Salazar: "Yo tengo ganas de enamorarme siempre"

Luciana Salazar dialogó este jueves con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La once diez y reconoció que le gustaría darle un hermanito a Matilda, pero sólo si estuviera en pareja.

"Si Dios quiere que venga el varón sería bienvenido, pero sería con una pareja más establecida. Desde lo emocional me sentiría más acompañada, dividís el trabajo y el cuidado entre dos personas, acá recae todo sobre uno y a veces no podes con todo porque no los podés dejar solos y se hace complicado", arrancó a decir la rubia.

"Yo ya cumplí el sueño de ser mamá. La gente tiene la fantasía de que tengo niñera y en realidad solo me ayudan mi mamá, una amiga y la chica que trabaja conmigo hace 15 años. Pero en general yo estoy sola con ella todos los días y todo el trabajo que implica te agota", explicó luego.

Sobre la nena, dijo que "verla crecer me hace todo más fácil, ella es muy buena, se porta re bien y verla aprender todos los meses algo nuevo y hermoso".

Para finalizar, Luciana se refirió a su corazón: "Yo tengo ganas de enamorarme siempre, siempre estoy abierta al amor, pero tampoco es algo que me atormenta estar sola", concluyó.