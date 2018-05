¡Lourdes Sánchez y el Chato Prada se reconciliaron en vivo!

Lourdes Sánchez y Pablo "El Chato" Prada se encontraban atravesando una crisis de pareja, pero el amor fue más fuerte y ahora, los tortolitos, afianzaron aún más la relación que los une.

Este miércoles, la bailarina pasó por Los Ángeles de la Mañana y, entre lágrimas, habló de su pelea con el productor brindando detalles de los conflictos que los mantuvieron enemistados.

Pero por la tarde, Lourdes y el Chato se encontraron en Hay que ver, el programa que José María Listorti y Denise Dumas conducen por el nueve y la pelea quedó en la nada.

"La amo y lo tenemos a Valentín que lo amamos. Lo de ayer fue una discusión de la vida conyugal y ella se quedó muy sensible. Ella estaba haciendo el programa de Ángel de Brito y pasó lo que pasó", arrancó Prada.

"Mi amor, te pido disculpas, mil perdones. Estuve mal. Yo soy muy calentón y en el fragor de la discusión... pero los que me conocen saben que es un ratito. De hecho, me fui a llevarle a Valentín y después cuando fui al gimnasio, ya me había olvidado", agregó.

Luego de darse un beso por pedido del conductor del envío, Loudes le contestó a su marido: "Él sabe cuánto lo amo. Lo amo mucho y lo banqué. Te banqué mucho y hoy tenemos una familia hermosa. Lo que pasó fueron peleas cotidianas que van a seguir pasando". ¡Qué viva el amor!

No te pierdas el (romántico) video de esta nota!

