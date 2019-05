Los mensajes de los famosos por la muerte de Silvina Bosco y el último posteo de la actriz

La muerte de la actriz Silvina Bosco a los 52 años causó una gran conmoción en el mundo artístico debido a su reconocida trayectoria.





La actriz estaba internada en una clínica a causa de un cáncer. Varios colegas de Bosco se volcaron a las redes sociales para despedirla.





Andrea Bonelli, Iliana Calabró, Juan Minujín, Verónica Llinás, Victoria Onetto, Nicolás Vázquez, Gastón Dalmau, entre otros, despidieron a la ex "Chiquititas" y "Amigovios". , entre otros, despidieron a la ex





Embed A quien fue mi amiga y compañera tantos años en la ENAD con todo mi amor te despido pidiendo a Dios te reciba en su Gloria #silvinabosco https://t.co/kpA0d49KSf — Iliana Calabró (@ilianacalabro1) 30 de abril de 2019



Embed Silvina Bosco compañera , me quedo con tu sonrisa eterna . ( QEPD) — Jean Pierre Noher (@jeanpierrenoher) 30 de abril de 2019



Embed Silvina Bosco. Actriz hermosa y talentosa. Y una compañera de otro planeta. Te quiero y siempre te voy a tener en mi corazón. https://t.co/23bj1nrXkz — Juan Minujin (@juanminujin) 30 de abril de 2019



Embed Muy triste noticia.

Mis condolencias a su familia,

Una gran compañera, actriz, madre y una apasionada trabajadora de la actuación!

La vamos a extrañar. https://t.co/5xKKRVKPHq — Victoria Onetto (@onettovictoria) 30 de abril de 2019



Embed Tremenda actriz y mejor persona. Tan luminosa y hermosa. Silvina Bosco QEPD. Fuerza y amor a su familia.

❤️ pic.twitter.com/0RoeJz2FFL — Nicolas Vazquez (@vazqueznico) 30 de abril de 2019



Embed Que grandísima tristeza la muerte de Silvina Bosco . Joven. Tan joven!

Mi abrazo más cálido a su hijita amada. Y su familia entera. Preciosas y sentidas charlas de camarín quedarán para siempre en la memoria. Dios la bendiga. — Mercedes Funes (@memefunes) 30 de abril de 2019 Silvina Bosco Q.E.P.D talentosa, humilde y sobre todo una gran compañera. Gracias por enseñarme tanto! Siempre te voy a recordar con una sonrisa. Mi mas sentido pésame a su familia y amigos ❤️ — Gastón Dalmau (@gastondalmauok) 30 de abril de 2019



Embed



Silvina fue el 4 de abril cuando reflejó una frase de la película "La vida es bella". El último posteo en Instagram defue el 4 de abril cuando reflejó una frase de la película

"La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Ésta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna; pero a pesar de todo LA VIDA ES BELLA", había expresado la actriz.