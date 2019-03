Los chats entre Sergio Denis y su novia: "Estoy sintiendo la misma sensación que cuando morí en Paraguay"

Sergio Denis se encuentra en gravísimo estado luego de caerse a un pozo desde el escenario en el que estaba realizando un show en el teatro se encuentra en gravísimo estado luego de caerse a un pozo desde el escenario en el que estaba realizando un show en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán.

La última pareja del cantante, Verónica Monti, confesó días atrás que la relación con la familia de su novio no era la mejor y que prefería no visitar al artista para no cruzarse con ninguno de ellos.

Según la fotógrafa, la relación con los allegados al artista se malogró cuando ella intentó alertarlos sobre la depresión de Denis, cuando aún no eran novios.

Este viernes, en Pamela a la tarde, se mostró una seguidilla de mensajes entre Denis y Monti, los cuales confirman las primeras declaraciones de la mujer, al respecto del pésimo estado anímico de Sergio antes de su última presentación.

El 26 de febrero, a días del fatal accidente del cantautor en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, Denis le escribió a Verónica el siguiente mensaje a través de WhatsApp: "Yo estoy en cama sintiendo la misma sensación que cuando me morí en Para guay y me angustio".

Mirá los demás mensajes entre Sergio Denis y Verónica Monti en el siguiente video.

