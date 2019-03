Llega la primera audiencia conciliatoria entre Sol Pérez y Javier Milei

Sol Pérez y Javier Milei protagonizaron un fuerte cruce esta semana, en el debut del programa de Marcela Tinayre, "Las Rubias", por protagonizaron un fuerte cruce esta semana, en el debut del programa de, por Net Tv , donde la ex chica del clima había debutado como panelista.

Luego de un ardua discusión que no llevó a nada, el economista retuiteó el mensaje de un seguidor que le llegó a su celular. Y ese fue el principio del fin. "No los escribí yo", se defendió él.

Todo terminó para el demonio, con Milei echado en vivo del envío, luego de que Pérez derramara lágrimas por el ofensivo mensaje que el invitado había retuiteado y que hablaba "rotura de ano"...

"Sentí muchísima violencia e impotencia.... Pienso que a este hombre no hay que ponerle nunca más un micrófono. Creo en la libertad de expresión, pero no ejerciendo la violencia como lo hace él", nos dijo Sol en exclusiva, en referencia a lo sucedido.

Por otra parte, este jueves, Milei dialogó con Intrusos y entabló su defensa: "Si vos miras el video yo no insulté nunca. La que fue agresiva fue ella. Cuando terminamos el programa no me quiso saludar. Ella insultó por redes sociales, yo no contesté nunca. No era nada personal", argumentó.

"Estaba muy enojada. No quiso que tomáramos el mismo ascensor. Está bien, es parte de la vida, cuando la gente se enoja le pasa eso", finalizó Javier.

Pero las cosas no quedaron ahí. Sol Pérez acaba de iniciarle una demanda al experto en economía, por Daños y Perjuicios.

Por otra parte, el 3 de abril, se realizará la primera audiencia conciliatoria entre las partes, donde Pérez y Milei tratarán de llegar a un acuerdo. ¿Lo lograrán?

