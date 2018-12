Laura Esquivel: "Hablé con Thelmi en mayo y ahí me había dicho que hubo un abuso por parte de Juan"

Laura Esquivel estuvo hoy en "Involucrados", América, y contó su sorpresa ante la denuncia de Thelma Fardin contra estuvo hoy en, y contó su sorpresa ante la denuncia decontra Juan Darthés por violación.

"Había hablando con Thelmi en mayo y ahí me dice que había sufrido una cosa por parte de Juan. No sabía en detalle lo que había ocurrido. Me quise juntar a tomar un café pero no se dio", comentó Esquivel, ex compañera de Fardin en "Patito Feo".

"En mayo me había dicho que hubo un abuso por parte de Juan. En ese momento no lo podía creer. No demostraba esa imagen. Era cariñoso, en la gira era nuestro padre, como nuestra figura y muy profesional en lo que hacía. Era perfecta la manera de ser de él", comentó la actriz.





Y agregó: "Jamás hubiera dudado de una persona como él que haga este tipo de cosas. En su momento, ni bien surgía todo, no opiné porque no sabía".





"Thelma me llamó llorando y yo me lo guardé, todos la conocen en el elenco muy bien, es una gran persona", finalizó Laura.