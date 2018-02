Natalie Pérez reveló por qué no le gusta hacer escenas de sexo en la tele

La actriz de Las Estrellas tiene algunos pruritos al tener que realizar escenas de sexo para los proyectos en los que participa y esta semana, durante una entrevista con la revista Para Ti, la bellísima actriz explicó sus motivos, bien valederos, por cierto.

"No haría escenas de sexo- arrancó a decir cuando le preguntaron- Es que siempre pienso en mi papá, mi hermano, los amigos de mi hermano, mi abuelo... Digo: 'Malísimo que me vean haciendo eso'. No sé, tal vez a futuro me ofrezcan una peli espectacular con una escena de sexo y no sé qué haría. Hoy elijo no hacer ese tipo de escenas", reveló Natalie para la publicación.

"Depende de cuán seguro esté uno de su decisión. Yo siempre lo sentí así: vi claro que no quería, marqué mi límite y se respetó. Quizás haya gente que es menos pudorosa o que vive el sexo como algo más normal, para mí el sexo es algo normal pero súper íntimo. Tiene que ver con mi intimidad, mi casa y mi novio", reflexionó luego.

"¿Si me siento conservadora? Me parece que sí. También me estoy conociendo: hay personas que a los 30 ya se conocen perfecto y otras que a los 50 no se conocen en absoluto. Yo hoy veo claro cosas que antes sentía más irracionalmente, ahora sé por qué hago lo que hago y cuál es el camino", finalizó la bellísima Natalie Pérez. ¡La re bancamos!

