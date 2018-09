Lali Espósito contó qué parte de su cuerpo le elogiaron más: "Me han alabado mucho..."

revista Gente a días de estrenar su película "Acusada" y consultada contó cuál es su mayor atractivo. Lali Espósito fue la figura de tapa dea días de estrenar su películay consultada contó cuál es su mayor atractivo.

"La gente socialmente teme ser quien es. Nos creamos un personaje con el que queremos que nos identifiquen. Yo desde chica siempre fui como me salía. He estado en situaciones con grosos del cine y la música, y nunca temí hacer un chiste sobre el culo mostrarme natural en situaciones donde la gente podría acartonarse. No me sale", explicó la actriz y cantante.





Y agregó: "Y eso es lo que más se me halaga: mi libertad. Hay algo de esa simpatía y ese sex appeal de ser yo misma que al otro le impacta. Y a mí también me atrapa alguien natural".

Al referirse al aspecto físico, respondió: "En cuanto a lo físico, me han alabado mucho los labios. Provengo de familia bocona...".

lali esposito 3.jpg







Luego brindó una reflexión más profunda sobre el tema: "No sé, me quiero como soy. Tengo mil mierdas que, pienso, cambiaría, pero no lo promuevo. Estamos viciados de falsos paradigmas de belleza. Conozco a personas que no son ningún estereotipo de belleza, y me parecen hermosas, por su personalidad, porque su nariz les queda increíble. Como me sigue gente muy joven, me cuido al hablar del tema, porque no todos cuentan con la personalidad que les permite gritar '¡váyanse al carajo! ¡yo me quiero como soy y esto feliz así!'".





"En la Argentina hay existe una visión errada hasta de los pesos. Cuando viajás, descubrís que estamos encerrados en una burbuja horrible. El que se quiera cambiar algo porque va a sentirse mejor, perfecto, pero me gusta aportar mi granito de arena proponiendo que seamos más reales y amables con el mundo estético. A quienes consumen la revista en su casa y pueden pensar '¡mirá qué linda!', contémosle que tampoco es taaaan así", cerró Lali.