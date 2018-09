La verdad detrás de la visita de Marcelo Tinelli a la empresa de paneles solares

GoodEnergy se refirieron al paso de Marcelo Tinelli por la Pyme enfocada en energías renovables y descartaron que haya habido "segundas intenciones" vinculadas a una posible candidatura. Los dueños dese refirieron al paso depor la Pyme enfocada en energías renovables y descartaron que haya habido "segundas intenciones" vinculadas a una posible candidatura.





Tras la viralización de un tuit en el que Tinelli mostraba su paso por una Pyme platense de paneles y termotanques solares, sus dueños difundieron un comunicado en el que explican las razones de la visita y descartan "segundas intenciones" vinculadas a una posible candidatura política del conductor televisivo.





Bajo el título "El motivo real de la visita de Tinelli a GoddEnergy", Julián y Pablo, a cargo de la compañía, explicaron: "Marcelo se comunicó con nosotros y nos visitó ya que quiere promover el uso de energías renovables y poder realizar proyectos sociales por medio de una fundación".





"Se acercó sin cámaras y sin ningún interés ni compromiso, más que saber que hacíamos, cómo habíamos arrancado, hablar sobre los proyectos sociales que Goodenergy viene realizando", continuaron.





Y aclararon: "En ningún momento se presentó como un posible candidato a algún cargo político, cuando hablamos sobre el contexto del país, afirmó que no era político, más bien un empresario y conductor de medios".





Los hombres a cargo de la empresa hablaron de un encuentro "muy agradable": "Nos quedamos tomando mate y charlando una hora y media, donde Marcelo y Gabriela se mostraron muy interesados en el tema, muy humildes, sinceros, sencillos y cercanos", detallaron.





Y destacaron: "Nos habló de igual a igual, mirándonos a los ojos. No sabemos qué hará más adelante y si incursionara o no en política, pero sí sabemos que ése no fue el motivo de su visita. En tiempos donde se discute todo y se busca la segunda intención en las acciones, nosotros elegimos creer".





Y cerraron: "Ya nos fue bastante mal desconfiando unos de otros, criticando y buscando segundas intenciones en situaciones donde no las hay. Por eso en Goodenergy nos preguntamos, ¿si probamos con elegir creer?".