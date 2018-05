La venganza de Vero Lozano a Nicole Neumann tras su regreso de Miami

Nicole Neumann sorprendía a la producción de Cortá por Lozano imágenes que había compartido a través de las redes sociales y en dónde se la veía en Miami, disfrutando del sol y las hermosas playas del estado norteamericano de Florida. El lunes pasado,sorprendía a la producción deimágenes que había compartido a través de las redes sociales y en dónde se la veía en Miami, disfrutando del sol y las hermosas playas del estado norteamericano de Florida.

En este marco, PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Lozano,quien en ese momento se mostraba sorprendida por las vacaciones "sin aviso" de su compañera.

"No sabíamos. No sé si estamos furiosos, pero siempre está bueno avisar, yo me enteré hoy. Pero bueno, que disfrute... ¡Que traiga regalos!", explicó la animadora ante la consulta de este medio.

Este jueves, finalmente, Nicole se reincorporó al envío, pero su travesura le costó carísimo.

"Bienvenida a la Argentina Nicole Judith Neumann. ¿Trajiste algo acá o no trajiste nada?", le tiró la animadora ni bien la vio pisar el estudio.



"Sí, pero justo en esa están todos los regalos de las chiquitas", respondió la rubia.



"Los chiches ya te los robaron", disparó nuevamente Vero, en referencia al rumor que corrió hace días sobre que Mica Viciconte usaría con Fabián Cubero algunos de los juguetes sexuales de la blonda.



"¿Repusiste los chiches?", insistió Lozano con el tema.



"Todavía no, podría haber ido a un buen sex-shop", contestó Nicole.



"Te dije, acaba de llegar, compró mucho accesorio. Le vamos a robar todo porque no nos trajo nada. Y se fue sin avisar, así que le vamos a robar todo lo que trajo Nicole...", continuó Lozano, en el piso y con la valija de la modelo abierta



"Eso sí, uno se va de viaje, no le avisa a los compañeros y puede pasar esto", concluyó Vero, muy divertida.

No te pierdas el video de esta nota!

