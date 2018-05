La periodista jujeña que criticó a Tinelli habló en "Intratables" y explicó el motivo de su enojo

"En la Capital vivimos en un microclima absoluto. A medida que te alejás, las necesidades básicas son cada vez mayores... cosas de las que acá ni te enterás. Estuve en escuelas rurales de Jujuy y en algunas los chicos no tenían ni agua para bañarse", dijo el conductor en la nota con Luis Novaresio.

"Acá en Jujuy gobernó siempre el peronismo . Cuando estaba (Raúl) Alfonsín, cuando estaba (Carlos) Menem, (Fernando) de la Rúa, Néstor, tu amigo. ¿Menem también era tu amigo, no?", comenzó Agostini.

"Después vino Cristina, amiga tuya. El peronismo gobernó hasta 2015. Yo sé que viniste a Purmamarca a descansar (NdR: Tinelli viajó la semana pasada a Jujuy con su familia), pero no te vi preocuparte antes por la cantidad de escuelas que había que no tenían ni agua. No digo agua caliente, digo agua. Esas obras se hicieron ahora", continuó la periodista.