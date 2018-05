La pelea de Ángel de Brito y Jimena Barón: "Lali sí es una exitosa que rompe todo y llena"

Eduardo Feinmann criticara duramente la faceta como cantante de Jimena Barón en un pase radial con Luis Novaresio, en el cual opinó que "Me parece una grasada. Canta muy mal y tampoco es un escándalo de linda. No tiene un lomazo... Ahora se hace la cantante. No me gusta el curro", una cámara de Los Ángeles de la mañana fue en busca de la actriz y le preguntó si le habían llegado los dichos vertidos por el comunicador. Pero la respuesta de la intérprete enfureció a Ángel de Brito. Luego de quecriticara duramente la faceta como cantante deen un pase radial con, en el cual opinó que, una cámara defue en busca de la actriz y le preguntó si le habían llegado los dichos vertidos por el comunicador. Pero la respuesta de la intérprete enfureció a

"No, pero siempre están ustedes que se encargan de decirnos cosas feas en los eventos. Las cosas feas no hace falta reproducirlas, y así el mundo va a ser un poquito más copado", contestó Barón.

De vuelta al piso del programa, el conductor la "atendió": "Pretensiones no tiene lo que hace, es infantil. Hoy estoy lengua suelta, recuerdo que su canción La Tonta la presentó en ShowMatch y decíamos con alguien que tenía sentado al lado que se había venido disfrazada de Floricienta", arrancó el animador.

"No se subió como cantante porque no tiene mérito todavía. No ha pasado nada, no es una exitosa ni nada por el estilo. Sí tiene mucha repercusión en las redes, pero no te llena diez teatros. Una cosa es lo mediático y otra cosa es Lali. Lali sí es una exitosa que rompe todo y llena. Ella tuvo que suspender shows porque no vendía", continuó De Brito.

"Dice 'ay, ustedes me vienen a preguntar cosas feas a los eventos'. Qué querés: ¿Que te preguntemos por el flequillo? Vino acá a mendigar a lo de Mariana por su separación de Daniel Osvaldo: vino y contó las peores cosas. ¡Saquémonos las caretas!!, agregó.

"Cuando te sirve lo mediático, venís y tirás mierda para todos lados, y después te hacés la canchera. Por eso nunca va a ser Lali Espósito, porque Lali es más viva", concluyó enfurecido Ángel de Brito.

