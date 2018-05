La furia de Moria Casán con Marcelo Tinelli y el Chato Prada

Moria Casán, una de las históricas del jurado del "Bailando", no estaría este año en el programa que Marcelo Tinelli conduce por Durante la última semana, se dijo queuna de las históricas del jurado del "", no estaría este año en el programa queconduce por El Trece . Según le contaron a la actriz, los rumores habrían salido del seno mismo de la productora del cabezón y ahora, la capocómica, se encuentra enfurecida por el poco tacto que su jefe demostró al no haber hablado cara a cara con ella para comunicarle la realidad de su situación dentro de lo que será la nueva edición del certamen.

Por eso, luego de realizar un adelanto de su descargo a través de Twitter, Moria se tomó unos minutos de su programa Incorrectas, por América, para dejar en claro algunos puntos.

"Me siento honrada de haber pertenecido o de pertenecer (al "Bailando"), no me interesa ponerle ningún rótulo", arrancó Moria.

Luego, explicó que El Chato la llamó para felicitarla y aclararle que los rumores acerca de que no formaría parte del "Bailando" no habían salido de la producción del programa.

"'Te felicito y quiero que sepas que todo estos rumores no salen de acá'. Y yo le contesté: 'Chato, me dijeron que salen de ahí'. Pero no importa, yo los quiero, los adoro, como la vaca al toro. Se ofendieron porque no fui a firmar un contrato y dicen 'la sacan del jurado'. A mí no me saca ni me pone nadie. No me cosificaron en la vida, ¿me van a cosificar ustedes?".

Después, Moria le pegó duro a Tinelli: "¡Un poco de respeto! Una señora que trabajó diez años para ustedes. ¿Sabés qué creo? Creo que Tinelli no me quiere tanto, porque el día en el que me entregó el micrófono que se quedó sin voz... Para mí el micrófono es como su órgano sexual, porque no se lo da a nadie y me lo entregó. No digo que tiene que estar agradecido y poner una alfombra roja, porque no espero nada de nadie, pero eso es como que molestó".

Y continuó: "Fui profesional, cumplí, me puse la camiseta sin tener un gran sueldo, creo que no era de las que más cobraba. Pero un llamadito... Una cosa es decir 'Mirá Moria, vamos a prescindir de vos', pero me dijeron 'Vení a firmar un contrato' y después no me dijeron más nada".

No te pierdas el video de esta nota!

Embed