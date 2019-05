La foto sexy de Barby Silenzi que pasó desapercibida por un error

Barby Silenzi se sacó una foto muy sensual mostrando su agraciado físico pero pifió en el mensaje que decidió escribir en inglés.

Al parecer, la bailarina tuvo un furcio con el corrector de su teléfono celular y no se dio cuenta que le cambió una palabra y la foto salió publicada con la frase; "It's a question of attitude".





Los seguidores rápidamente le marcaron el error, ya que, en español esa frase quiere decir: "es una pregunta de actitud", cuando -seguramente- la bailarina quiso poner "es una cuestión de actitud".





Al darse cuenta del error, Barby cambió la palabra a la forma correcta y ya se puede leer: "it's a matter of attitude".