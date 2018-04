La conmovedora carta de Gianinna Maradona a su mamá

Claudia Villafañe no la viene pasando nada bien. Los constantes embates legales de Diego Maradona en su contra, rumores malintencionados, acusaciones insospechadas y ahora, el ataque de las tías del ex futbolista, logran sacar lo mejor del amor incondicional que sus le profesan a la mujer. Y ahora, fue Gianinna quien salió a apoyar a su mamá, a través de una carta que la chica compartió en Instagram. Desde hace algún tiempo queno la viene pasando nada bien. Los constantes embates legales deen su contra, rumores malintencionados, acusaciones insospechadas y ahora, el ataque de las tías del ex futbolista, logran sacar lo mejor del amor incondicional que sus le profesan a la mujer. Y ahora, fuequien salió a apoyar a su mamá, a través de una carta que la chica compartió en

El texto completo:

"Te elegí, y volvería a elegirte como MI mamá. Aprendí mucho de vos, y estoy orgullosa de saber quién y como fuiste. Muchas veces te reté y me enojé por ser tan noble con ciertas personas que no valían la pena, hoy ya más grande entiendo que es tu forma de ser y te admiro más que antes".

"Me enseñaste que amar es algo muy valioso y que no cualquiera puede hacerlo, me enseñaste que el respeto es sagrado, el amor es incondicional y que siempre se puede seguir adelante. Que la vida se transita aunque te caigas y te levantes mil veces".

"Lealtad Villafañe: agradezco tenerte, agradezco haber vivido tantas cosas sabiendo que estaban tus brazos para abrazarme y consolarme. Tu calma era mi remedio para sobrellevar cualquier cosa que se viniera. Agradezco haber sido junto a dal, tu prioridad. Gracias Ma, me diste cátedra de lo que es la vida, de lo que es amar".

"Gracias vida mía, mi vieja es de otro planeta! (Se lo mande recién por Whatsapp pero quise compartirlo con todos ustedes)", concluyó.