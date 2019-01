Marley manifestó un particular enojo desde las manifestó un particular enojo desde las redes sociales al llegar al canal y enterarse de un simulacro de evacuación.









"Me despierto 8 AM para prepararme para trabajar. Dejo a mi hijo que llora porque me voy. Llego y están haciendo un simulacro de evacuación. Genios. Vine al p... Lpmqlp", escribió en su cuenta de Twitter.



Sus seguidores se sorprendieron por este enojo público de Marley y empezaron a preguntarle qué había pasado.





El animador había arrancado el día a primera hora y se fastidió al enterarse del simulacro apenas pisó el canal.

El conductor, que el próximo lunes 14 estrenaen Telefe , se indignó por cambio en el cronograma de grabación de su nuevo programa.