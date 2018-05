La Bomba Tucumana: "Para mí la relación de Mica Viciconte y Cubero es inventada"

Gladys La Bomba Tucumana y Mica Viciconte comenzó en el Bailando 21017 con muchísimos cruces de por medio con escándalo incluido. Pero ahora, cuando la tirria entre ambas mujeres parecía haber quedado en el pasado, la cantante tropical volvió a disparar contra su enemiga. La mala onda entrecomenzó en elcon muchísimos cruces de por medio con escándalo incluido. Pero ahora, cuando la tirria entre ambas mujeres parecía haber quedado en el pasado, la cantante tropical volvió a disparar contra su enemiga.

"Para mí es una relación inventada... ¡sí, es inventada!", disparó en el piso de Confrontados.

"¿No dijo ella lo mismo de mi hijo y de Rocío Robles? Y yo soy dueña de decir lo mismo que ella dijo... ¡Para mí eso huele a invento!", agregó.

Finalmente, la Bomba se tiró contra Cubero y destacó a Nicole Neumann: "Así como soy, una vieja, gorda y fea... ¡no le daría ni 5 de bolilla a ese petiso que habla con voz de pito! A mí no me gusta y nunca me gustó para Nicole, que es una diosa, una reina. Es fina, divina, glamorosa, una dama".

