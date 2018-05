"La Bomba" Tucumana contra Tartu: "Las personas que piensan así son morbosas, es de una mente malvada"

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Gladys quien explicó sobre este tema: "Opino de cualquier ser humano con buenas creencias, sentimientos, con buen corazón, con buena esencia y que cree en Dios, no puede tener la mente tan malvada, morbosa y obscena, ni siquiera de animarse a preguntarle eso a una madre. Y no habló de él, hablo en general de todas las personas".

"A cualquier ser humano que piense eso, de una madre y un hijo o hasta de un hermano, de un saludo con un pico, me parece obsceno y morboso esa pregunta. Muy despiadada, muy fea. Toda esa gente tiene que ir urgente al piscólogo".

"A cualquier ser humano que piense eso, de una madre y un hijo o hasta de un hermano, de un saludo con un pico, me parece obsceno y morboso esa pregunta. Muy despiadada, muy fea. Toda esa gente tiene que ir urgente al piscólogo".

"A cualquier ser humano que piense eso, de una madre y un hijo o hasta de un hermano, de un saludo con un pico, me parece obsceno y morboso esa pregunta. Muy despiadada, muy fea. Toda esa gente tiene que ir urgente al piscólogo".

"Yo estoy tranquila y feliz. Fue una pregunta desubicada y muy fuera de contexto. Triste y lamentable. Lo único que tengo para decir es que vayan al psicólogo y se analicen todos los que piensen de esa forma. Como en mi mente no existe la morbosidad y la obscenidad y soy la madre de esa criatura que la llevó nueve meses en la panza, me crié con ese amor tan puro y santo que sólo una mamá y un papá pueden entenderlo", argumentó.