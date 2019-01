Karina La Princesita: "Le pedí a mi hermano que no nos insulte a mi mamá y a mí"

"Pensé por qué lo hice en ese momento y entiendo que fue por miedo. Ya había llamado a la policía frente al miedo que tenía. Subí el video porque tenía miedo. No pensé que era conocida o tenía muchos seguidores, lo subí, después me agarró la culpa", contó la cantante tropical.





"Después no sentí más culpa porque fue como un pedido de ayuda para mí y para mi hermano también. Quizá sirve para buscar ayuda", aclaró.

"Estaba mi hermana, mi hija y mi mamá. En el momento, por los nervios, me manejé así y me salió hacer eso. Borré después el video porque el seguridad se lo llevó a mi hermano. El insulto es violencia igual, no me iba a pegar", explicó.





"La discusión empezó en la ruta, frené a un costado porque me daba miedo, él es así. Es mi hermano y no quiero sentarme a destrozarlo, lo amo. Pero sinceramente creí que era una forma de ayudarnos a todos porque pasa siempre", finalizó.