Julieta Díaz contó lo mal que la pasó grabando el clip del hit "Mariposa traicionera" de "Maná"

Julieta Díaz contó lo mal que la pasó grabando el clip del hit "Mariposa traicionera" del grupo mexicano "Maná" en 2003. contó lo mal que la pasó grabando el clip del hitdel grupo mexicanoen 2003.

"La pasé muy mal con el director del video que era un psicopatón. Era argentino. Agregaron la escena del beso con la chica y no estaba en el guión", dijo la actriz en el ciclo "PH, Podemos Hablar". dijo la actriz en el ciclo

"Yo no tenía mucha experiencia y le dije que lo hacía. Después me arrepentí. La forma en que se manejó no me sentí bien", recordó.

"Y además la gente de Maná dijeron que me iban a invitar al show y no me invitaron ni me mandaron el disco. Es un lindo video pero no tengo los mejores recuerdos", cerró Julieta. cerró





