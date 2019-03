Juan Miceli: "Me costó tomar la decisión de dejar la conducción pero me pareció ahora el mejor momento"

-Con respecto a la grieta y los medios es un tema que agota, me parece que cada uno tiene que resolver con su conciencia cómo ejerce su trabajo y hacer valer las convicciones. no debería ser tan complicado, si uno es honesto con la información, si está chequeada y no hay otra intención al darla que informar a la sociedad no debería ser un problema ejercer la profesión. Y cuando a uno le piden algo que no corresponde poner un limite. a veces tiene su costo pero vale la pena.