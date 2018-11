Jorge Rial regresó a la conducción de "Intrusos": "Moria hizo un laburo enorme"

El periodista volvió esta tarde a la conducción del histórico ciclo de espectáculos, en el que fue reemplazado por la One Moria Casán.

De cara al festejo por las casi dos décadas en las tardes de América, la producción apunta a un formato enfocado en lo periodístico y en las primicias.

"Al fin estamos acá de nuevo... 18 años ya, pensé que ya era la 19. Debo reconocer algo, los extrañé. Al principio no los extrañaba, pero después sí. Tenía muchas granas de verlo, esta es mi casa. Extrañaba todo", fueron las primeras palabras de Jorge mientras les tiraba varias indirectas con humor a sus panelistas.

Luego, tuvo unas sentidas palabras de agradecimiento hacia Moria Casán: "Le quiero agradecer a Moria, una ídola. Hizo un laburo enorme, no es fácil sentarse en un programa que tiene impreso otras carteristas. Anduvo muy bien además, así que muy agradecido. Es un programa difícil, lo hizo bárbaro y además tenía tu programa, 'Incorrectas', no para de laburar Moria".





Una vez sentado con su equipo, agregó: "Quiero agradecer a Daniel Vila, Liliana Parodi y a todo el canal que me entendieron y me permitieron tomarme ese tiempo que me sirvió mucho e hice muchas cosas".