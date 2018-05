John Travolta saltó a la fama, para muchos, desde que protagonizó el film musical "Grease" en 1978. saltó a la fama, para muchos, desde que protagonizó el film musicalen 1978.





"Foo Fighters". Por eso que muchos se sorprendieron cuando lo vieron subir al escenario de





El cantante de la banda, Dave Grohl, lo invitó a cantar con él al entonar las primeras frases del tema principal del recordado musical, pero no cantó.





Embed



Fue durante un show de la banda en Jacksonville, Florida, donde Travolta se subió al escenario con los primeros acordes de "You're The One That I want". El cantante dijo en ese momento: "¡Es demasiado! ¡Muchas gracias!".

Embed Porque Foo Fighters tocando canciones de Grease cuando aparece John Travolta en el escenario es lo último que se os habría ocurrido: pic.twitter.com/FBpkF2B58j — Sound of Alternative (@SofAlternative) 30 de abril de 2018





La película musical se estrenó en 1978 y está ambientada en los años 50. Fue dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por Travolta y Olivia Newton-John.