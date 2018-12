Jimena Barón rompió en llanto antes de la final del Bailando: "Me siento mal"

Jimena Barón se enfrentará a Sofía Morandi y Julián Serrano en la final del Esta noche,se enfrentará aen la final del Bailando y cuando salió al aire en Los Especialistas del Show, quebró en lágrimas y se trenzó con Flavio Mendoza

"Me siento mal, como el culo, nos vienen dando un montón. Es la final, estoy feliz de estar acá, pero no dieron y nos dan un montón. Hoy hubo espacio para que nos fajen y nos fajen, y nos vienen fajando. Me cuesta un montón escuchar algunas cosas", expresó a lágrima viva

"Tuve una simple intención de colaborar con el sueño de Mery del Cerro. No tengo una panadería, soy cantante por más que les joda a algunos. Como con eso también. Siento que no están ayudando a que hoy yo llegue como quiero llegar, quizá lo hacen a propósito y digo 'basta'", dijo luego, en referencia a las críticas que recibió luego de haberse ofrecido a cantar para dar una mano con el sueño de la modelo.

Después, se cruzó con Flavio Mendoza, tras su entredicho en Twitter: "Ya fue, Flavio. No es toda una estrategia la vida. Ya fue, cierto límite que se va al carajo, no está bueno. Me parece que te pido que cortemos acá".

"Todo me afecta un montón y tampoco me parece que merezca el nivel de agresión. Entiendo el juego, pero hoy quisiera venir contenta y me siento mal", concluyó.

