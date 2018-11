Jimena Barón aceptó ser la novia de Mauro Caiazza, ¡propuesta de por medio!

Jimena Barón y Mauro Caiazza vienen "chichoneando" hace rato, pero anoche, algo cambió cuando Marcelo Tinelli metió la cola: "Uno de los mejores puntajes y un romance que va viento en popa, cada día mejor. Me gusta porque se está soltando el caracol lento, se está viendo una versión como que aceleramos la imagen de Caiazza, y me gusta, felicitaciones. ¿Está contenta con el novio Jime?", le preguntó el conductor, apenas presentó a la pareja. vienen "chichoneando" hace rato, pero anoche, algo cambió cuandometió la cola:, le preguntó el conductor, apenas presentó a la pareja.

"No es mi novio, estoy esperando que me pregunte. Me parece que siendo él tan clásico debería preguntarme, pero yo estoy muy contenta", disparó ella.

Luego de un jugueteo verbal entre Tinelli y Jimena, el animador apuró al muchacho: "Caiazza, ¿le puedo decir yo algo?, me gustaría que esa pregunta que está esperando no sé si todo un país pero mucha gente, la pueda hacer acá. Que acá se selle el compromiso, ante la mirada de la mamá de Esmeralda, ante todos nosotros", tiró Marcelo.

"Vamos a hacer un programa más formal el de hoy, pregúntele, es una chica que busca la formalidad, no es casamiento, pero pregúntele. ¿Querés ser mi novia?, ésa es la pregunta que para mí va, no es que tampoco tenga que ir a presentarle a los padres, pero digo, me parece, usted es un formal, hagásela, va a ver que va a tener un yes", agregó.

Finalmente, Caiazza reaccionó y sorprendió a Jimena: "¿Querés ser mi novia?" Tras un beso apasionado, la actriz respondió con un "Sí, quiero, quiero, quiero". ¡Tremendo!

No te pierdas el video de esta nota!

Embed