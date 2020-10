"Súbete a mi moto", la serie sobre "Menudo" que reflotó los casos de abuso a los menores

A pocos días del estreno de la serie de Amazon Prime, los ex integrantes del grupo manifestaron quejas porque no se cuenta la realidad de lo vivido durante la adolescencia. Hay muchas denuncias de abuso contra el manager de la banda, Edgardo Díaz.

Más de 30 niños integraron el famosísimo grupo musical para adolescentes puertorriqueño Menudo, que lanzó a la fama a Ricky Martin.

Durante los últimos años, y más ahora, desde que el documental de la banda "Súbete a mi moto" estrenó en octubre, muchos de ellos denunciaron abuso sexual y laboral hacia la cabeza detrás de la banda.

En 1977 surgió en Puerto Rico la banda musical adolescente Menudo, con la que el icónico popstar Ricky Martin alcanzó la fama. A manos del productor Edgardo Díaz, Menudo fue una de los grupos musicales juveniles más importantes de América Latina, fama que se extendió luego a nivel mundial.

La boy band latina tuvo múltiples miembros hasta 1997, cuando se disolvió finalmente (en 2007 la banda fue reconstruida con nuevas figuras, pero el proyecto duró solo dos años). Una vez adultos, varios de los exintegrantes denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual y explotación infantil durante su trabajo en el grupo, dirigidas a Díaz.

El primero en hablar fue Roy Roselló. El cantante y actor puertorriqueño se unió a la banda a sus 13 años en 1983, y permaneció allí durante tres años. En 2014, durante una entrevista con el programa brasileño Domingo Show, Roselló aseguró que el productor había abusado de él y de sus compañeros de banda, todos menores de edad, en reiteradas oportunidades.

"Él abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo. En una ocasión hubo una fiesta en una mansión de Puerto Rico, cuando ya estaba en la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia, me daba vergüenza", admitió.

El relato continuó: "En esa fiesta, cuando llegué a la habitación, vi a Ricky Martin vestido de mujer. Llamé a Robi (Draco Rosa, otro de los integrantes), que vino y le dio un puño a Edgardo mientras yo salía de allí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara", añadió.

Al año siguiente, en 2015, habló otro integrante. Angelo García integró Menudo de 1988 a 1990, de sus 11 a sus 14 años. Esta vez en el programa mexicano Suelta la Ropa, el miembro más joven de la banda aseguró que Díaz cometió explotación infantil hacia los integrantes del grupo.

"Las jornadas laborales no eran saludables para un niño. Me la pasaba siempre enfermo, con asma y la voz ronca, porque no dormíamos lo suficiente", relató. A esto se le sumaba que "la dieta no era la mejor y eso era porque no teníamos tiempo para comer", contó.

A días de haberse estrenado el documental de Menudo "Súbete a mi moto", de Amazon Prime, Jonathan Montenegro se sumó a las acusaciones, y relató al programa de televisión mexicano Ventaneando un episodio violento que presenció durante su tiempo en la banda.

"Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería. La situación fue por una tontería. Recuerdo que estábamos jugando a hacernos unos tatuajes con unos marcadores, y estábamos en un mueble de cuero, y como no esperamos a que se secara nos acostamos a dormir y se manchó el mueble. Al día siguiente, este personaje encuentra todo esto así y fue como un estallido desde mi punto de vista injustificado", contó.