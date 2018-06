Ricky Martin: "Me gustaría que mis hijos fueran gay"

Ricky Martin confesó su homosexualidad hace ya un tiempo y ahora, en una entrevista con un programa de la ABC, le deseo el mismo futuro para sus dos hijos, Mateo y Valentino, de 9 años. confesó su homosexualidad hace ya un tiempo y ahora, en una entrevista con un programa de la, le deseo el mismo futuro para sus dos hijos,, de 9 años.

"No sé... Mis hijos son demasiado jóvenes, pero me gustaría que fueran gay. La forma en que veo las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo", empezó el cantante.

ricky martin 2.jpg



"Veo colores. Y luego ves el arcoiris. Ahora comprendo por qué el símbolo es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte", agregó.





Y recordó cuando confesó su sexualidad: "Yo siempre digo esto: Quisiera poder salir del armario de nuevo. Porque se siente increíble. Ese momento en que escribí la carta y la colgué en Twitter y apreté el botón de enviar".





"Después de eso la gente venía y me decía cuánto querían agradecérmelo. Para aquellos que estén luchando por su identidad les digo que todo va a estar bien", finalizó el artista.