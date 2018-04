¿Quién entregará a Meghan Markle en su boda con el príncipe Harry?

La boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle está cada día más cerca, sin embargo los dos parientes masculinos más cercanos de la actriz estadounidense no estarán presentes en el evento.

El medio hermano de Meghan, Thomas Markle Jr, a quien el año pasado fue acusado de poner una pistola en la cabeza de su novia durante una disputa, no recibió una invitación, según el Daily Star.

Una fuente no identificada le dijo al periódico: "Creo que es porque parece que no puede mantener la boca cerrada. Si dejaba de hablar con los medios, Meghan probablemente estaría más en la idea de invitarlo".

Y un segundo informe afirma que su padre, Thomas Sr, no la entregará en su boda, ya que tampoco ha logrado formar parte de la lista de invitados.Otra fuente no identificada citada por The Star dijo: "Meghan también está preocupada por cómo lo manejaría".

"Sin mencionar el hecho de que ha habido enojo de Thomas hacia Harry, después de que hizo comentarios acerca de que Meghan 'finalmente consiguió la familia que nunca tuvo'".

Se dice que será el Príncipe William quien entregará a Meghan en el altar, a pesar de que ella prefería que su madre la entregara.

La fuente agregó: "Algunos de los miembros de la realeza no están contentos con la idea, por lo que sugirieron que William lo haga".

Los informes llegan después de que la hermana de Meghan, Samantha, de 53 años, insistiera en que su padre estará desempeñando el papel tradicional de la boda , incluso haciendo un discurso. Samantha, de Florida, dijo: "Por supuesto, mi padre quiere hablar en la boda y lo hará. Él está orgulloso y lo espera con ansias".

El palacio de Kensington no ha comentado los últimos informes sobre quién asistirá a la boda.

