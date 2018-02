¿Quién abusó psicológicamente de Reese Witherspoon?

Reese Witherspoon reveló en entrevista con Oprah Winfrey, que fue abusada por una ex pareja, y que dejar esa relación fue una decisión que la marcó para ser la mujer que ahora es.

La actriz de 41 años dijo: "Dejar atrás esas situaciones no es fácil, porque vienen acompañadas de dudas internas, especialmente cuando alguien daña tu autoestima. La gente que me conocía en ese momento me decía: 'Eres una persona totalmente diferente', no tenía autoestima ¿sabes?, soy una persona diferente ahora, es una de las razones por las cuales me puedo poner de pie y decir: 'sí, soy ambiciosa', porque antes alguien trató de sacarme eso".

Muchos pensaron que el hombre del que Witherspoon hablaba era su ex marido Ryan Phillippe, de quien se divorció en 2008, después de 10 años de relación, y quien recientemente fue denunciado por una joven de 21 años, quien era su pareja, de haberla agredido físicamente.

