Padres de Heath Ledger conocerán al nuevo marido de Michelle Williams

Los padres del fallecido actor Heath Ledger se reunirán con la madre de su nieta Matilda Ledger, la actriz Michelle Williams, en Nueva York, este fin de semana, para conocer a su nuevo esposo, Phil Elverum.

Williams hace cuestión que sus antiguos suegros, Kim y Sally Ledger, conozcan a su nueva pareja, que ya es la nueva figura paterna para su hija de casi 13 años.

Kim le dijo a la revista Us Weekly: "Vamos a verla (a Matilda) en Nueva York la próxima semana. Estaremos allí unos días y veremos cómo ha crecido. Parece que se ha vuelto bastante alta (...) (Michelle es) muy privada y no me gusta hacer demasiados comentarios sobre ella, pero estamos muy contentos (por ella). Lo conocemos también (Elverum)".

El padre de Heath fue uno de los que felicitó públicamente a Michelle y al músico Phil después de su boda secreta a principios de este año, y cree que la actriz ha hecho un gran trabajo como madre.

"Michelle ha hecho un gran trabajo como madre soltera para criarla", comentó el abuelo, explicando que su nieta se parece mucho a su hijo.