Operaron de emergencia a Arnold Schwarzenegger por problemas del corazón

Arnold Schwarzenegger se ha sometido a una cirugía de emergencia a corazón abierto.

Schwarzenegger, de 70 años, fue al Cedars-Sinai en Los Ángeles, California, el pasado jueves para una revisión médica y la sustitución de una válvula a través de un catéter. El procedimiento se complicó y se decidió que debía someterse a una cirugía de emergencia para el reemplazo de una válvula cardíaca, informa TMZ.

La cirugía se desarrolló durante varias horas, sin complicaciones, y el actor se encuentra en la unidad de cuidados intensivos recuperándose.

Esta no es la primera vez que Arnold Schwarzenegger se somete a la cirugía cardíaca. Él tuvo una válvula aórtica reemplazada en 1997. En ese momento los médicos no sentían que el procedimiento fuera urgente, pero Arnold decidió hacerlo cuando todavía era joven. También se dijo en ese momento la condición era congénita y que no tenía nada que ver con el uso de esteroides.

