Murió un famoso cantante tras arrojarse desde un balcón a la pileta de un hotel como lo hizo Charly García

El cantante brasileño MC Kevin, de 23 años, murió después de arrojarse desde su habitación a la pileta del hotel en el cual se hospedaba. El cantante saltó desde un quinto piso, pero calculó mal y su cabeza golpeó contra el borde. El hecho ocurrió en Barra da Tijuca, en el oeste de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Tras el episodio, el artista fue derivado rápidamente al Hospital municipal Miguel Couto. A las 21:30, desde la Secretaría Municipal de Salud confirmaron su muerte. Según informaron, llegó a la clínica en grave estado luego del impacto. Actualmente la policía está investigando qué fue lo que ocurrió.

MC Kevin tenía más de ocho millones de seguidores en Instagram y era uno de los brasileros más escuchados en Spotify. Su carrera comenzó en 2013 y entre sus grandes hits se encuentran los temas "Cavalo de Troia" y "O menino encantou a quebrada".

Hace dos semanas, el cantante se había casado con su novia, la abogada penalista Deolane Bezerra, en Tulum, México.

En diciembre del 2020, el artista tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico. Meses antes, había sido detenido en un hotel de la ciudad de Belo Horizonte por consumo de drogas. También había sido denunciado por violar las restricciones de circulación que impusieron las autoridades del país vecino por la pandemia.

Charly García y su piletazo

En Mendoza, en el 2000 luego de haber tocado gratis junto a Mercedes Sosa, García probó el vértigo de lanzarse desde una ventana del noveno piso de un hotel hacia una piscina, y cuando la prensa le cuestionó su acto dijo: "¡Solo la vi, y me atreví! Hay que ir más allá, además yo no me voy a morir nunca y mi capricho es ley". Más tarde referiría que se atrevió a tirarse después de muchos cálculos y debido a que estaba encerrado en la pieza, ya que afuera estaba la policía para interrogarlo debido a incidentes sucedidos la noche anterior en un pub de la misma ciudad.