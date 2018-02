Murió Dolores ORiordan, cantante de The Cranberries

Murió Dolores O'Riordan, la cantante del grupo irlandés "The Cranberries", a los 46 años.





La artista falleció en Londres de manera súbita, según confirmó su agencia de publicidad.





La artista ha muerto "súbitamente" en la capital del Reino Unido donde se encontraba efectuando "una breve sesión de grabación".





Uno de sus mayores hits en el grupo es "Animal Instict" y el canal oficial de YouTube de la banda tiene más de 1 millón de suscriptores.





Dolores Mary Eileen O'Riordan Burton entró a la banda "The Cranberries" en 1989 y consiguieron el éxito mundial en los años 90 gracias a discos como "No Need to Argue" o "To the Faithful Departed".