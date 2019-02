Michelle Williams habló de cómo sería el regreso de Dawsons Creek

Michelle Williams parece ser la alumna de Dawson's Creek que más le gusta la idea de una reunión, a pesar de que su personaje es el más difícil de reunir.

Jen Lindley de Williams murió durante el final de la serie, luego de saltar a un futuro cuando Jen era una madre soltera con una afección cardíaca. El final mostró que toda la pandilla se volvió a reunir como adultos cinco años después para celebrar la boda de la madre de Dawson, solo para que Jen se enfermara y muriera, animando a todos los demás a vivir sus vidas al máximo... o algo así.

Eso llevó a Dawson (James Van Der Beek) a crear su programa basado en su propia vida, y para que Joey (Katie Holmes) y Pacey (Joshua Jackson) finalmente se reencontraran y se mudaran juntos en Nueva York.

A pesar de eso, Williams quiere que los cuatro estén juntos nuevamente...

En una reciente entrevista en el nuevo programa Fosse/Verdon (FX) a propósito de la gira de prensa de invierno de Television Critics Association, la actriz manifestó su deseo.

Cuando se le preguntó si haría o no una reunión de Dawson's Creek dijo con un entusiasta "¡Sí!". Continuó: "Creo que he estado ondeando esa bandera por un tiempo, ¿por qué no?" Ella le dijo a un pequeño grupo de reporteros". Aunque mi personaje murió, tendría que ser un fantasma".

"Si alguna vez se habla de un programa de reunión o algo así, soy como... Sería muy divertido ser un fantasma y como aparecer en los sueños de la gente", le dijo a EW el año pasado para un 25 aniversario especial.

"Tendría que volver como un fantasma, o poner muchos filtros en la cámara, y haré escenas de flashback", dijo a Today Show.

Esa misma opción la reveló el creador Kevin Williamson a EW cuando dijo lo que cree que los personajes estarían haciendo hoy, y está claro que ha estado pensando en una posible reunión.

Dado que es un "hombre de conflicto", Williamson dijo que Dawson habría alcanzado sus sueños de convertirse en Spielberg, pero que nunca encontró el amor y sus sueños están destrozados, por lo que "cuando nos encontramos con él, está a punto de cambiar toda su vida y encontrar la única cosa que lo hará mágico".

Williamson dijo que Joey y Pacey se habrían casado, tendrían una familia, pero "hubo problemas".

"Creo que se divorciaron", dijo. "Creo que cuando nos encontramos con ellos están en un lugar muy oscuro. Pero todavía hay algo entre ellos que los obliga a reunirse y criar a sus hijos", y "siguen regresando unos a otros".

"Creo que tendríamos que verlos enamorarse de nuevo como adultos de mediana edad".

Parece que Williamson tiene sus ideas (algo deprimentes) listas, por lo que todo lo que tiene que hacer es agregar al fantasma Jen (y convencer a Holmes, Van Der Beek y Jackson, que han sido un poco menos entusiastas con la idea) y esta reunión estaría lista,

Dawson's Creek se emitió en The WB de 1998 a 2003.

