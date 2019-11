Matt Damon: “Estoy muy orgulloso de tener una esposa argentina, es un país increíble"

Matt Damon vive un gran presente familiar y profesional. El actor está felizmente casado con Luciana Barroso, una argentina oriunda de Salta que conquistó su corazón hace más de 15 años.

En una entrevista con el diario Clarín, el actor de "Contra lo imposible" contó qué siente cada vez que visita la Argentina. "He viajado mucho con ella, que tiene una familia numerosa en la Argentina, un país que amo. Es un lugar increíble, con una cultura impresionante”, señaló.

Además, confesó que, de alguna manera, se siente parte del país en el que nació su esposa. “Estoy muy orgulloso de tener una esposa argentina. Eso me hace sentir un argentino honorario”, remarcó.

El actor, que junto a Luciana tiene una tres hijas -Isabella, Gia Zavala y Stella- también rememoró el "flechazo" que sintió cuando conoció a su pareja, hace más de una década, en un bar de Miami.

"Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer del destino… y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Hasta entonces, en mis veinte años, anduve de aquí para allá preguntándome si lograría asentarme o sería soltero toda la vida: una idea que me inquietaba. Pero encontré a la persona correcta…, ¡y fue como si me fulminara un rayo!", contó Damon.