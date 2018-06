Madre de Cristiano Ronaldo confiesa que casi lo abortó

Durante el lanzamiento de su libro Mãe Coragem (Mamá Valiente) en Sao Paulo, hace unos días, Dolores Aveiro, madre del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, confesó un gran sufrimiento que vivió en el pasado: casi abortó al jugador cuando descubrió que estaba nuevamente embarazada.

Ella ya tenía tres hijos y no quería tener un cuarto, pero hoy aconseja a las mujeres a no someterse a un aborto para no arrepentirse después:

"Ya tenía tres hijos, intenté abortar y no logré, y que bueno, porque Cristiano fue la estrella que iluminó mi vida. Por ello quiero transmitir a las mujeres que no lo hagan [aborto], que piensen y que luchen!", dijo.

Embed Que alegría sem fim ❤️ Una publicación compartida por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) el 26 de May de 2018 a las 3:57 PDT