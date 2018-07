La primera esposa de Robin Williams le permitió ser infiel: "Amaba a las mujeres"

La primera esposa de Robin Williams, Valerie Velardi, permitió la infidelidad del fallecido comediante durante su matrimonio.



Velardi, quien estuvo casada con Williams desde 1978 hasta 1988, se abrió sobre la estrella de 'Good Will Hunting' por primera vez desde su muerte, en el nuevo documental de HBO, 'Come Inside My Mind'.

Según los editores del Daily Mail, Velardi, quien se conoció con el entonces relativamente desconocido Williams en un bar de San Francisco en 1976, reveló que conocía y aceptó sus infidelidades durante su matrimonio de 10 años.



"Amaba a las mujeres", dijo en el documental. "Mujeres absolutamente amadas". "Entendí y quería que él tuviera eso, pero también quería que volviera a casa".