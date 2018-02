La hija de Woody Allen: "Abusó de mí mientras jugaba con el trencito"

Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody Allen, ha concedido este jueves una entrevista al programa 'This morning' de la CBS, en el que ha ofrecido detalles escabrosos de los abusos que sufrió por parte de su padre hace más de 25 años. "Me llevó a un pequeño ático. Me dijo que me tumbara sobre mi estómago y jugara con el tren de juguete de mi hermano. Entonces se sentó detrás y, mientras jugaba con el trenecito, abusó de mí", narra Farrow, rememorando un episodio ocurrido en 1992.

En su primera entrevista para una televisión, la mujer, que ahora tiene 32 años, ha contado entre lágrimas cómo Allen había tocado sus partes privadas cuando solo tenía 7 años. "Amaba a mi padre. Lo respetaba. Era mi héroe. Y eso, obviamente, no le quita lo que hizo. Pero hace que la traición y el daño sean mucho más intensos", ha confesado a Gayle King en la entrevista. La mujer explicó que Allen a menudo le pedía que se metiera en la cama con él cuando él solo llevaba su ropa interior. "Y a veces cuando yo solo llevaba mi ropa interior", ha añadido.

Allen, que actualmente tiene 82 años, ha negado repetidamente la acusación, que fue hecha por primera vez en 1992, en medio de la amarga separación de su entonces pareja, la actriz Mia Farrow. El cineasta ha negado este jueves de nuevo los hechos y ha acusado a Farrow de usar los escándalos que se están desvelando en Hollywood para renovar su acusación.

El sentimiento de rechazo hacia Allen ha ido creciendo en los últimos meses con varios actores distanciándose de él o donando sus ganancias de los filmes a grupos de apoyo al acoso sexual."Incluso la familia Farrow está usando cínicamente la oportunidad ofrecida por el movimiento Time's Up para repetir esta alegación de descrédito, lo que no hace más verdad hoy que lo fue en el pasado", concluyó.

