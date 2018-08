La cantante Aretha Franklin, en estado muy grave

La gran voz de la música popular estadounidense se apaga. Aretha Franklin se encuentra, en estos momentos, «gravemente enferma», rodeada de sus familiares en un hospital de su ciudad, Detroit. Lo anunció el locutor de una radio local y amigo personal de la cantante, Evrod Cassimy: «Pide que recéis por ella», añadió en un mensaje en Twitter. Una fuente cercana a la agencia The Associated Press confirmó la gravedad de la situación médica de Franklin.

La reina del soul, de 76 años, combate un cáncer de páncreas desde 2010. En diciembre de aquel año se conoció que había sido sometida a una cirugía para su tratamiento. La enfermedad no la bajó de los escenarios, hasta hace pocos meses. Franklin ha vivido, como toda su vida, de gira, con conciertos frecuentes y con una actividad discográfica intensa. En 2011 firmó un nuevo álbum –«Aretha: A Woman Falling Out of Love»– y en 2014 deslumbró con un aclamado recopilatorio de grandes éxitos de las divas de la música popular. En él, versionó éxitos de Barbra Streisand, Gladys Knight, Gloria Gaynor, Adele o Sinéad O'Connor.

No fue hasta el año pasado cuando anunció su retirada. Dejaba los conciertos –de gran exigencia física y emocional– pero no de cantar: aseguraba que preparaba un nuevo álbum, con la colaboración de Stevie Wonder, Lionel Richie y Elton John. Precisamente, la última vez que agarró un micrófono fue el pasado noviembre, en la gala de la Fundación para el Sida del músico británico.

El avance de la enfermedad se apreciaba en un físico menos rotundo, pero la calidad de su voz no había desaparecido. Interpretó nueve canciones, entre ellas «Say a Little Prayer», «I Knew You Were Waiting» y «Freeway». Volvió a aparecer en público en enero de este año en una gala previa a los Grammy en Nueva York. Ya no cantó. Lo hizo en su lugar Jennifer Hudson, a quien Franklin ha elegido para que interprete su papel en la película que se prepara sobre su vida.

Embed





Embed