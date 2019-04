Joy, de Jesse & Joy, será madre y reveló que está casada con una mujer

Jesse y Joy, conformado por los hermanos Huerta, siempre ha tenido su vida privada separada del espectáculo y ambos han sido bastante discretos durante toda su carrera. El dúo, conformado por los hermanos, siempre ha tenido su vida privada separada del espectáculo y ambos han sido bastante discretos durante toda su carrera.





No obstante, Joy, la hermana menor y vocalista del exitoso dueto mexicano, sorprendió recientemente a sus fans con una gran noticia, contó que tendrá una hija con su esposa, con quien lleva 7 años de relación.





La cantante publicó una imagen de la ecografía que muestra a la bebé en camino y explicó que decidió dar la noticia para evitar tergiversación.





"La música es mi forma de expresión con todos ustedes. Les he compartido de cada parte y faceta de mi vida a través de ella. Lo más valioso que tengo en la vida y lo que mas protejo es mi familia y mi intimidad, y agradezco que tanto ustedes como mis compañeros en la industria musical (colegas, medios, prensa) siempre lo han respetado. Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día que ese día llegara, pero hay quienes, por morbo, están desvirtuando la información", escribió la intérprete de "Espacio Sideral".





Joy también habló de su sexualidad abiertamente. "Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mi es amor sin importar el género. Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el que dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad. Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida", aseveró.





Finalmente, la artista dejó claro que hablará de su vida solo cuando así lo quiera. "Me dedico a la música, y cuando me paro frente a mis queridos compañeros de prensa hablo sobre eso: mi trabajo, ni más, ni menos. Yo seré quien decide cuándo y cuánto compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo como lo he hecho hasta el día de hoy. Los amo a todos y cada uno de ustedes y agradezco de manera infinita tenerles".