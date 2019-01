Jessica Biel lamenta haber sido tan sexy en su juventud

Jessica Biel lamenta siempre haber tratado de verse "sexy" cuando era más joven.

La actriz de 36 años admitió que sus elecciones tempranas en la alfombra roja eran "siempre sobre el cuerpo", y aunque sabe que es una "vibra" típica para alguien de unos 20 años, desearía haber experimentado con diferentes estilos de vestir.

Hablando con la actriz Ellie Bamber para la revista In Style de Estados Unidos, dijo: "Desearía haber explorado algunas formas diferentes y no haber sido tan sexy todo el tiempo. Creo que si miras algunas de mis elecciones anteriores, tal vez no tenía que ser siempre sobre el cuerpo. Sé que es una vibra que sientes cuando eres joven, pero aún así es lo que habría hecho", explicó.

¿Te parece demasiado sexy Jéssica Biel?

