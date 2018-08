Jennifer Aniston responde si es verdad que no puede retener a los hombres

Jennifer Aniston responde si le afectan los chismes que la prensa publica de ella, y lo que dicen con respecto a que no ha podido nunca retener a un hombre.

"La mayoría de las veces me puedo reír de los encabezados ridículos que han sido cada vez más absurdos. Creo que sólo alimentan alguna necesidad de lo que el público quiere, pero yo me enfoco en mis amigos, mis animales y en cómo hacer este mundo mejor", dijo Jennifer en entrevista para InStyle.

Uno de los temas favoritos de las revistas o los sitios en internet que viven de los chismes, es el por qué Jennifer no puede retener a un hombre, y la actriz comentó: "Dicen que yo no puedo retener a un hombre, que por egoísta no quise hijos... primero y con todo respeto, no tengo el corazón roto. Esas son suposiciones imprudentes, nadie sabe lo que pasa detrás de una puerta cerrada, nadie sabe los sensible que puede ser para mi pareja y yo, no saben cómo estamos emocionalmente o en salud".

En cuanto al tema de los hijos, Aniston declaró: "Siempre hay presión a las mujeres de ser madres, y si no lo son, entonces no sirven. A lo mejor mi propósito en este planeta no es para procrear. A lo mejor tengo otras cosas por hacer".

Embed

Embed





Embed Omg Una publicación compartida por Jennifer Aniston (@anistonpost) el 17 de Dic de 2017 a las 8:04 PST

Embed Holy Una publicación compartida por Jennifer Aniston (@anistonpost) el 2 de Dic de 2017 a las 3:01 PST

Embed She doesn’t age! Una publicación compartida por Jennifer Aniston (@anistonpost) el 12 de Jun de 2018 a las 5:09 PDT