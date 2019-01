Hailey Baldwin es criticada por maltrato animal

Hailey Bieber llamó la atención de sus seguidores, después de que compartió en las redes sociales un video en el que aparece junto a su mascota, un cachorro llamado Oscar, que baila al ritmo de '7 rings', tema de Ariana Grande.

En el clip Hailey carga al cachorro y lo mueve al ritmo de la música, en la publicación escribió "no se preocupen, él lo ama", sin embargo muchos de sus seguidores la acusaron de maltrato animal.

Entre los comentarios se leía: "El perro no es un juguete", "No hagas eso con tu cachorro, no creo que a él le guste".

Mirá!

