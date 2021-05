Fernanda Lavera, la argentina que deslumbró al productor de Whitney Houston con su arte

Fernanda Lavera se abre paso como referente argentino del neo expresionismo en el mundo. A través de sus pinturas, demuestra una mirada profunda sobre problemáticas sociales actuales. Tras su reciente exposición "Mr. Freak and Lucy", que se realizó en la galería Manolis Projects de Miami, conquistó a la crítica y dio señales del inicio de una etapa profesional de enorme proyección internacional.

Aunque no se trata de su primera muestra en el exterior, "Mr. Freak and Lucy" marca un crecimiento superlativo en su carrera. "Mr. Elegance", "El diablito", "How does it feel?", entre otras obras forman que parte de la exhibición representan fielmente la impronta de la artista argentina, que combina grafiti, oleos y acrílicos sobre tela.

Hace cinco años, después de exponer el Palacio Duhau en Buenos Aires y en distintas galerías del mundo, su camino profesional dio un giro. En esa ocasión, sus cuadros fueron elegidos por el productor musical Clive Davis, el descubridor de Aretha Franklin, Whitney Houston, Toni Braxton, Annie Lennox, para ambientar su penthouse en el emblemático edificio Ritz de Manhattan.

"Cuando vi el trabajo de Fernanda Lavera en Buenos Aires, en 2016, inmediatamente sentí su enorme talento. Una segunda generación de neo expresionismo, con un toque latino y feminista muy especial. Me encanta su arte y las historias detrás de sus obras", expresó el referente de la música.

Al poco tiempo, de la mano del reconocido decorador y marchand Greg Schriefer entró en el circuito de arte de Estados Unidos. En 2020, la artista expuso en Red Fox Gallery, un espacio moderno dedicado al arte contemporáneo, en Gallery 23, un lugar emblemático de Manhattan, y más tarde colgó sus creaciones en el One Thousand Museum de Miami, donde viven estrellas del deporte como David Beckham y Paul Pogba.

En lo que resta del 2021, Fernanda Lavera buscará expandir su talento en el exterior, como exponente del neo expresionismo. "Pared dulce", "Reacción visceral", "Danza con el diablo", entre otras obras, se podrán visitar en Manolis Projects (335 NE 59th St, Miami) hasta el 31 de julio.