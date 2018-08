Evangeline Lilly dice qué escenas en "Lost" fueron sus peores experiencias

Evangeline Lilly, quien estelariza la película Ant Man and The Wasp, recuerda las incómodas escenas de semidesnudos que tuvo que realizar en la popular serie 'Lost', y las define como sus peores experiencias.

La actriz saltó a la fama con esta serie que revolucionó las historias en la televisión, y se transmitió de 2004 a 2010. Lilly recuerda: "Fue en la tercera temporada, me arrinconaron en el set para que hiciera una escena parcialmente desnuda. Sentí que no tenía opción en el asunto. Estaba mortificada y temblaba cuando terminó. Lloraba a lágrima viva".

Un año después volvió a vivir otra experiencia similar: "En la cuarta temporada surgió otra escena en la que mi personaje 'Kate Austen' se estaba desvistiendo; luché mucho para tener esa escena bajo mi control, pero no pude, entonces dije: 'Esto es todo, puedes escribir lo que quieras, no lo haré. Nunca más me quitaré la ropa en este programa. Y no lo hice".

Evangeline ahora está en una posición en la que puede poner sus condiciones, y rechaza los guiones en los que están incluidos desnudos, y agregó: "Siento pena por todas aquellas mujeres que luchas por entrar o permanecer en la industria y no saben cómo navegar por eso".

Según Hollywood Reporter intentaron contactar a los responsables de ABC, cadena en la que se transmitió la serie, para conocer su versión de los hechos denunciados, pero no obtuvieron respuestas.

