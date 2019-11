Se eligió al hombre más sexy del mundo del año 2019

John Legend ha sido elegido el hombre más sexy del mundo en 2019 por la revista People, que lleva tres décadas eligiendo al hombre del año y que en esta ocasión ha sido el cantante, compositor, pianista y actor estadounidense quien ha recibido dicho reconocimiento.

Se trata del tercer artista negro que se corona en la aclamada lista desde su existencia. Legend coge el testigo al actor Idris Elba, coronado como el hombre más sexy de 2018, y el primero fue Denzel Washington hace más de dos décadas, en 1996. People lleva contabilizando hombres sexis desde el año 1985, cuando Mel Gibson ocupó el puesto de honor.

Tras ganar su primer Grammy en 2006 con su álbum debut Get Lifted, Legend, de 40 años, es uno de los músicos más famosos del planeta. Desde 2018, pertenece al exclusivo club de los ganadores del Oscar, el Grammy —acumula 10—, el Emmy y el Tony y su vida sentimental también está repleta de éxitos. Casado con la modelo Chrissy Teigen desde hace seis años, el intérprete de All Of Me es padre de dos hijos: Luna, de tres años y medio y Miles, de 18 meses.

“Legend se ha convertido en una de las mayores estrellas al tiempo que sigue teniendo los pies en la tierra”, recalca la revista People.

“Estaba emocionado, pero al mismo tiempo un poco asustado porque supone mucha presión”, aseguró el cantante a la publicación tras conocer su premio. “Todo el mundo me va a analizar para ver si soy lo suficientemente sexy para ostentar este título. Estoy siguiendo el legado de Idris Elba, y eso no es justo”, bromeó.