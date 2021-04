Más empoderada que nunca, Eglantina Zingg celebró sus 40 años con una fiesta maravillosa, donde no faltó el pastel que llevaba sus iniciales “E Z 4 0”. La cita fue el jueves 22 de abril a las 20:30hs en el exclusivo Saxony Faena.

Eglantina estuvo acompañada por su madre Nieves Zingg, su hermano y sus íntimos amigos: Alan Faena (empresario hotelero), Romero Britto (artista plástico), Mía Astral (astróloga & life coach), María Campos (cantante argentina), Omar Hernández y los TV hosts, Erika de la Vega y Rodner Figueroa. La velada transcurrió al ritmo de música de todos los tiempos.

En su noche especial, lució dos cambios de look a cargo de su estilista personal, Nicolás Pesce Freijo. El primer outfit es un diseño by Paula Errazuriz en color verde y el segundo proviene de la marca sustentable Plant the Future.

¡Y así fue como todos vibraron al calor de una fiesta maravillosa!

Eglantina nos contó que se encuentra en un momento maravilloso de su vida, feliz y agradecida por todo lo que el universo “conspira” en su favor. No es casualidad que su cumpleaños coincida con el Día de la Tierra.

Uno de sus nuevos proyectos es The Zingg Podcast, un viaje introspectivo y una invitación a cuestionar nuestros patrones para crecer más plenos y en conexión con su nuestra autenticidad. Además, la embajadora de paz venezolana acaba de realizar una editorial para la revista Marie Claire y sus propuestas siguen creciendo.

Con toda la calma del mundo, Eglan sabe que cada oportunidad llega cuando uno se encuentra en eje y con foco. Ella es la creadora de la Fundación Goleadoras, que por medio del deporte llega a miles de niños en situación de vulnerabilidad.

Les compartimos algunas imágenes del cumpleaños de nuestra querida Eglantina Zingg....